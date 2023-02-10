Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Унаслідок нічних і денних ворожих обстрілів у п'ятницю, 10 лютого, пошкоджено чотири ТЕС "ДТЕК Енерго", постраждали двоє енергетиків, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Унаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після завершення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію її наслідків", - повідомляється в телеграм-каналі холдингу.

За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій дістали поранень. Їм оперативно надали медичну допомогу.

У компанії уточнили, що задля безпеки на об'єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

Там наголосили, що у вересні-лютому енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані 27 разів, унаслідок чого 28 енергетиків були поранені, троє загинули.

Як повідомлялося з посиланням на главу Міненерго Германа Галущенка, внаслідок чергової масованої ракетної та дронової атаки на об'єкти енергетики у п'ятницю, 10 лютого, є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також у високовольтну інфраструктуру в шести областях.