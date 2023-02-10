Події

12:42 10.02.2023

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

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Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Посла Росії в Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС республіки, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети через повітряний простір Молдови, повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Молдови Даніель Воде.

"Міністр закордонних справ та євроінтеграції Ніку Попеску розпорядився викликати посла Російської Федерації Олега Васнєцова в МЗСЄІ через проліт російської ракети над суверенною територією Молдови", - повідомив у соціальних мережах представник зовнішньополітичного відомства.

Теги: #рф #посол #молдова #ракета

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