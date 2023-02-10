Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

У зв'язку з інформацією про пуск російськими окупантами у п'ятницю вранці близько 20 ракет у бік України, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК.

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У ДТЕК наголосили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.

Раніше повідомлялося, що ворог здійснив пуски близько 20 ракет у бік України.