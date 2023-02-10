Події

08:40 10.02.2023

ЗС України знищили понад 100 окупантів на Бердянському аеродромі

1 хв читати

ЗСУ у середу, 8 лютого, завдали удару по Бердянському аеродрому, внаслідок чого було знищено понад 100 окупантів, постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція, повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучення в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили понад сто окупантів. Також постраждали склад із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами та радіолокаційна станція", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #зсу #бердянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 06.02.2023
Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

12:39 05.02.2023
Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

07:59 04.02.2023
Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗС України за останні півроку

Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗС України за останні півроку

10:24 03.02.2023
Зеленський відповів на петицію з проханням накласти вето на закон про посилення відповідальності військовослужбовців: запорукою боєздатності армії є дисципліна

Зеленський відповів на петицію з проханням накласти вето на закон про посилення відповідальності військовослужбовців: запорукою боєздатності армії є дисципліна

20:24 02.02.2023
"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

18:11 02.02.2023
Порошенко передав два мобільні "антишахеди" київському батальйону ТРО

Порошенко передав два мобільні "антишахеди" київському батальйону ТРО

12:22 02.02.2023
Компанії РГК спрямували ЗСУ та постраждалим від війни містам 181 млн грн

Компанії РГК спрямували ЗСУ та постраждалим від війни містам 181 млн грн

11:02 02.02.2023
Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

19:00 01.02.2023
Сили оборони завдали за добу ударів по трьох місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали за добу ударів по трьох місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

15:05 31.01.2023
ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

ОСТАННЄ

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, троє поранені

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Прогноз погоди на вихідні 11–12 лютого: денні морози поки що відступлять

Пожежі на об'єктах інфраструктури Харківщини ліквідовано, частина районів облцентру без е/е

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА