ЗС України знищили понад 100 окупантів на Бердянському аеродромі

ЗСУ у середу, 8 лютого, завдали удару по Бердянському аеродрому, внаслідок чого було знищено понад 100 окупантів, постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція, повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучення в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили понад сто окупантів. Також постраждали склад із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами та радіолокаційна станція", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі.