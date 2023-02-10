Українські військові прибули в Бельгію для навчання управлінню підводними дронами

Українські військові прибули до Бельгії для навчання управлінню підводними дронами, які Брюссель надав Україні, повідомила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", – написала вона у твіттері.

Дедондер додала, що військові пройдуть навчання на підводних безпілотниках, поставлених Бельгією в Україну.

"Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітала мужність, що виявляється протягом майже року", - написала вона.