Події

08:03 10.02.2023

Українські військові прибули в Бельгію для навчання управлінню підводними дронами

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Українські військові прибули до Бельгії для навчання управлінню підводними дронами, які Брюссель надав Україні, повідомила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", – написала вона у твіттері.

Дедондер додала, що військові пройдуть навчання на підводних безпілотниках, поставлених Бельгією в Україну.

"Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітала мужність, що виявляється протягом майже року", - написала вона.

 

 

 

Теги: #військові #бельгія

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