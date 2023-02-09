З-під завалів зруйнованої будівлі в Дарницькому районі Києва вдалося врятувати п’ятеро людей

Співробітники ДСНС врятували 5 людей з-під завалів зруйнованої будівлі на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва, де стався вибух газового балона, повідомив голова відомства Сергій Крук.

"5 людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої будівлі, де стався вибух. На місці працюють і рятувальники, і кінологи, і наша важка техніка", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

За словами Крука, відправка українських рятувальників на допомогу постраждалим у Туреччині не послабила службу, підтвердженням чого назвав результативність рятувальної операції в Києві.

Раніше повідомлялося, що в четвер внаслідок вибуху газового балона на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва загинуло 4 особи.