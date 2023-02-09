Події

20:42 09.02.2023

На кордоні з Румунією завершено реконструкцію автомобільного пункту пропуску "Дяківці – Раковець"

1 хв читати

Міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Дяківці – Раковець" незабаром розпочне роботу, реконструкцію прикордонної інфраструктури завершено у повному обсязі, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"Планована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, 10 автобусів, 1550 громадян, зокрема 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку", - зазначається у повідомленні.

Згідно з Угодою між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення. На першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів та цистерн, а пізніше залежно від створення необхідних інфраструктурних умов та для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дяківці" створено окремий структурний підрозділ прикордонників. Персонал відділення пройшов відповідну підготовку та готовий здійснювати прикордонний контроль громадян і транспортних засобів. Усі робочі місця для паспортного контролю обладнані комп'ютерною технікою з доступом до баз даних, а також іншими засобами ефективного здійснення пропускних операцій.

 

 

Теги: #кордон #румунія #пункт_пропуску

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 06.02.2023
Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ у березні

Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ у березні

12:07 04.02.2023
У Чернівецькій області завершили реконструкцію прикордонного пункту пропуску "Дяківці"

У Чернівецькій області завершили реконструкцію прикордонного пункту пропуску "Дяківці"

10:56 02.02.2023
На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

14:13 30.01.2023
Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

07:24 24.01.2023
Зеленський доручив Кабміну у п’ятиденний термін заборонити виїзд чиновників за кордон, окрім службових відряджень

Зеленський доручив Кабміну у п’ятиденний термін заборонити виїзд чиновників за кордон, окрім службових відряджень

20:00 21.01.2023
Чистий відтік населення з України за третій тиждень року скоротився до 12 тис.

Чистий відтік населення з України за третій тиждень року скоротився до 12 тис.

16:10 16.01.2023
"Укрзалізниця" 18 січня вперше після 17-річної паузи запустить пасажирський рейс Рахів - Валя-Вішеулуй

"Укрзалізниця" 18 січня вперше після 17-річної паузи запустить пасажирський рейс Рахів - Валя-Вішеулуй

12:45 14.01.2023
Чистий відтік населення з України в другий тиждень року становить 62 тис. – Держприкордонслужба

Чистий відтік населення з України в другий тиждень року становить 62 тис. – Держприкордонслужба

13:40 11.01.2023
Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

19:07 09.01.2023
Грузія просить у СБ $75 млн для складання ТЕО прокладання кабелю дном Чорного моря до Європи

Грузія просить у СБ $75 млн для складання ТЕО прокладання кабелю дном Чорного моря до Європи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У бік Дніпра летять дрони-камікадзе

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

ОСТАННЄ

У бік Дніпра летять дрони-камікадзе

З-під завалів зруйнованої будівлі в Дарницькому районі Києва вдалося врятувати п’ятеро людей

Кількість жертв у результаті землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 20 тис. осіб

Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

"Укрнафта" планує відкрити близько 100 нових магазинів на своїх АЗК у 2023 році

"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

РФ зосередилася на веденні наступальних дій на кількох напрямках у Донецькій і Луганській областях

Сили оборони України за добу завдали 13 авіаударів по районах зосередження російських окупантів та двох авіаударів по позиціях російських ЗРК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА