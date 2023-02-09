На кордоні з Румунією завершено реконструкцію автомобільного пункту пропуску "Дяківці – Раковець"

Міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Дяківці – Раковець" незабаром розпочне роботу, реконструкцію прикордонної інфраструктури завершено у повному обсязі, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"Планована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, 10 автобусів, 1550 громадян, зокрема 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку", - зазначається у повідомленні.

Згідно з Угодою між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення. На першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів та цистерн, а пізніше залежно від створення необхідних інфраструктурних умов та для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дяківці" створено окремий структурний підрозділ прикордонників. Персонал відділення пройшов відповідну підготовку та готовий здійснювати прикордонний контроль громадян і транспортних засобів. Усі робочі місця для паспортного контролю обладнані комп'ютерною технікою з доступом до баз даних, а також іншими засобами ефективного здійснення пропускних операцій.