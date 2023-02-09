В УПЦ (МП) заявили про незаконність релігієзнавчої експертизи Держкомісії з етнополітики та свободи совісті

Релігієзнавча експертиза Статуту про управління Української православної церкви (Московського патріархату) упереджена та незаконна, заявляє голова юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов.

"Неодноразово я особисто і наш предстоятель в своїх листах до ДЕСС наголошували на тому, що до складу експертної групи мають бути залучені фахові та неупереджені спеціалісти. І фаховість в цьому випадку полягає не тільки в тому, скільки наукових статей чи підручників особа написала. Фаховість також полягає у тому, що особа є доброчесною, проявляє відповідну толерантність та несе відповідальність за ті висновки, які є в релігієзнавчій експертизі. Оскільки це питання стосується канонічного права", - заявив протоієрей Олександр.

"Експертиза незаконна, скільки в результаті експерти самовільно змінили предмет і об’єкт дослідження, посилаючись на інтернет-ресурси країни-агресора, вдаючись до маніпуляцій, створили передумови для розколу українського суспільства за релігійною ознакою, що своєю чергою створює передумови для виправдання військової агресії проти України. У зв’язку з цим вважаю, що вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду", - стверджує голова юрвідділу УПЦ (МП).

За його словами, ДЕСС... "вона має право проводити цю релігієзнавчу експертизу, але механізм реалізації цього права відсутній, відсутнє будь-яке положення, відсутня методика проведення цієї релігієзнавчої експертизи, критерії відбору експертів, оцінки, відповідальності тощо". "Тому, виходячи з цього, ми приходимо до висновку, що ця релігієзнавча експертиза є незаконною, тому що її проведення не передбачене жодним нормативно-правовим актом", - зазначив протоієрей.

Він також заявив, що УПЦ захищає "не зв'язок із МП", а "своє право бути Українською православною церквою, право молитися у тій Церкві, в якій ми перебуваємо", що гарантує Конституція, міжнародні нормативно-правові акти, право на свободу віросповідання.