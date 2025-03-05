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14:19 05.03.2025

Порівняльні експертизи решток тіл, ймовірно, українських військовополонених, які загинули під час авіатрощі ІЛ-76, ще не завершені - МВС

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(уточнення у 1 і 6 абзацах)

 Порівняльні експертизи решток тіл, вірогідно, загиблих під час трощі Іл-76 українських військовополонених будуть завершені найближчим часом, розслідування, яке проводить СБУ щодо катастрофи літака, ще триває, зазначають в МВС України.

В ході розмови з журналістами після демонстрації документального фільму "Повернення. Герої на щиті" заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Руслан Аббасов нагадав, що розслідування щодо трощі Іл ще проводиться, його здійснює СБУ.

"Обмежимося інформацією, яка не нашкодить... Надійшли по проведеним репатріаційним заходам в кінці листопада, 29 числа, до однієї з експертних служб МВС. В місячний термін було проведено дослідження всіх решток. Останки надійшли - близько 62 пакувань. В цих пакуваннях було 527 фрагментів", -розказав він, відповідаючи на питання, чи завершилася ідентифікація тіл українських військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76.

За словами Аббасова, з 527 фрагментів встановлені ДНК-профілі, розміщені до електронного реєстру.

"Наразі вже виявлена частина збігів, по ним почали призначатися відповідні порівняльні експертизи", - додав заступник директора Центру.

Він зазначив, що найближчим часом експертизи будуть завершені.

В коментарі журналістам заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов додав: "Триває слідство...для себе ми розуміємо, що навіть підтвердження факту загибелі і питання загибелі за яких обставин - де людина перебувала в той час -це вже може бути не одне й те саме".

Як повідомлялося, 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76.

Після падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ у російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими.

9 грудня російська сторона заявила, що передала Україні тіла військовополонених, які перебували на борту Іл-76.

Теги: #іл_76 #експертиза

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