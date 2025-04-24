Інтерфакс-Україна
Події
20:02 24.04.2025

Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

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Експерти встановлюють обставини катувань та загибелі журналістки Рощиної, проводиться повторна ідентифікація тіла

Експерти встановлюють обставини ймовірних катувань у полоні ворога української журналістки Вікторії Рощиної, також проводиться повторна ідентифікація тіла, повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

На брифінгу в четвер в Києві він розказав, що 17 жовтня 23 року Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом незаконного позбавлення волі Вікторії Рощиної.

"В жовтні 2024 року була отримана інформація про те, що пані Вікторія загинула під час перебування в полоні. Відповідно, було зареєстроване ще одне провадження, і вони були об'єднані", - сказав керівник "департаменту війни".

За його словами, 25 лютого 2025 року у судово-медичну установу Вінниці за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл. "28 лютого під час огляду цих тіл була найдена бірка з прізвищем Рощина. Відповідно, була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації тіла. В ході експертизи були відібрані зразки ДНК у батьків пані Вікторії. За результатами експертизи експерт прийшов до висновку з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме пані Вікторії", - розказав Бєлоусов.

Він зазначив, що така експертиза відповідає всім національним та міжнародним стандартам. "Але через батьків пані Вікторії було клопотання про проведення додаткової або повторної експертизи для ідентифікації тіла. Наразі це питання вирішується за участі наших французьких колег", - пояснив він.

Також, як наголосив керівник департаменту Офісу генпрокурора, була призначена судово-медична експертиза, щоб встановити причини смерті, наявні тілесні ушкодження та характер їх спричинення.

"Через зміни, муміфікацію тіла за результатами експертизи первинно встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - повідомив Бєлоусов.

Розам з тим, як наголосив він, за результатами експертизи на тілі жертви були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження. "Зокрема, садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Ця інформація також буде уточнена під час додаткової судово-медичної експертизи", - повідомив керівник департаменту.

Він додав, що слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини позбавленні волі Рощиної, застосування катувань та загибелі журналістки.

 

Теги: #прокуратура #експертиза #рощина

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