Події

05:52 06.02.2024

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

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Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

Держдепартамент США не довіряє російській інформації про використання американського зенітно-ракетного комплексу Patriot для ураження літака ІЛ-76 з нібито 65-ма українськими полоненими на борту. Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу в понеділок, 5 лютого.

"Що стосується конкретного інциденту, про який ви говорите, я дозволю нашим партнерам в Україні поговорити про це. Але коли справа доходить до достовірної інформації, що надходить із Росії, у них насправді не так уже й багато опор, на які можна спертися, з огляду на їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й загалом", - сказав він.

Теги: #рф #сша #україна #іл_76

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