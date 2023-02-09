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13:22 09.02.2023

Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

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Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приїхав до Брюсселя, щоб "захистити шлях додому нашого народу".

"Наразі я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Усіх українців та українок. Різного віку та різних політичних переконань. Різного соціального статусу та різного погляду на релігію. Різної особистої історії, але однієї з вами усіма європейської історії", - сказав він, виступаючи у четвер на засіданні Європарламенту у Брюсселі.

"Усі ми, європейці, кожен і кожна із сотень мільйонів людей на нашому континенті поєднуємо ці два статуси - представників Європи та лідерів Європи. У такому поєднанні відображається, що наша Європа, сучасна Європа, мирна Європа - дає світові. European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя", - сказав він.

"Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules - верховенство права. Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства відкритими. Коли різноманітність є цінністю, а цінності різних - об'єднані справедливою рівністю. Коли кордони непорушні, але їх перетин не відчувається. Коли люди вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра. Коли між президентом та протестувальником лише один бар'єр, і це - чесні вибори", - продовжив він.

"Ukrainian European way of life намагаються знищити тотальною війною. Але навіщо? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 елементів of the European way of life. Двадцять сім країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо", - заявив він.

Теги: #україна #захист #зеленський

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