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22:37 09.03.2025

Зеленський: Умєров доповів щодо своїх контактів з партнерами щодо нових пакетів підтримки України

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Міністр оборони України Рустем Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із партнерами України щодо нових пакетів підтримки, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із нашими партнерами – щодо нових пакетів підтримки", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Президент зазначив, що Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Від Німеччини очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них. "Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Ми дуже цінуємо це", - сказав Зеленський.

Також він зазначив про роботу на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. "Нідерланди – є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх – і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", - підкреслив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13525

Теги: #партнери #підтримка #зеленський

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