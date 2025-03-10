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15:19 10.03.2025

В разі потреби ЄС готовий підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM

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В разі потреби ЄС готовий підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM

В Європейській комісії заявляють про готовність підтримати Україну в разі необхідності за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM.

Так в понеділок в Брюсселі прокоментували питання роботи Starlink в Україні.

"Ми готові підтримувати Україну за допомогою GOVSATCOM, доки IRIS² не запрацює у повному обсязі", - сказав речник Європейської комісії Томас Реньє.

Він наголосив, що в ЄС є супутникові можливості. "Ми готові підтримати Україну, якщо буде потрібно", - підтвердив речник ЄК.

Теги: #starlink #єс #govsatcom

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