У Львівській області повідомлено про підозру учасникам групи, які виготовляли фальшиві документи для військовозобов’язаних – прокуратура

У Львові правоохоронці викрили організовану групу, яка виготовляла фіктивні медичні документи для переправлення чоловіків через держкордон, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, мешканець Львівщини та двоє жителів Тернопільщини, за грошову винагороду підшукували «клієнтів», яким виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючим діагнозом.

“На підставі цих виписок чоловікам видавались нові військово-облікові документи, де вказувалось, що вони непридатними до служби у війську та виключаються з військового обліку, відтак це давало громадянам можливість безперешкодно перетнути межі України”, – вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Свої послуги оцінили у 5 000 доларів США з особи.

“За домовленістю, гроші необхідно було надати готівкою або перерахувати на криптогаманець. Задокументовано, що такою схемою скористалися щонайменше 3 чоловіків”, – зазначено у повідомленні.

За клопотанням прокурора на майно одного з фігурантів – земельні ділянки та автомобіль, накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України та слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.