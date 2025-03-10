Порошенко передав військовим ще два комплекси "Ай-Петрі"

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко передав військовим ще два комплекси радіоелектронної боротьби "Ай-Петрі", повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Поки військові працюють проти російських ракет та безпілотників, наша команда продовжує забезпечувати їх засобами. Сьогодні передаємо ще два нові комплекси разом із пікапами, що захищені купольним РЕБом. Така комплектація дозволяє бути більш швидкими, маневреними, захищеними та продуктивними", – сказав Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року він інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які пройшли випробування та вже використовуються у Збройних силах України. Загалом Порошенко вже передав у військо сотню таких комлексів.

"Якщо чуєте про знищення КАБів, то знайте: працюють підрозділи ПДТР, працює "Ай-Петрі"… Приємно прокидатися вночі від повідомлень наших бойових друзів, де вони хваляться збитими "Шахедами", "Геранями" та КАБами). Вони роблять неймовірні речі, а ми продовжуємо боротися за їх забезпечення", – сказав Порошенко.