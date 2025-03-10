Відключення опалення в Києві залежатиме від температурних показників – КМДА

Наприкінці поточного та на початку наступного тижня в Києві очікується похолодання з можливими температурами нижче нуля, тому рішення щодо завершення опалювального сезону буде прийнято, зважаючи на ці фактори, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тис. км теплових мереж і сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним щодо увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси зазвичай займають орієнтовно до тижня", – зазначив Пантелеєв.

При цьому він додав, що відсутність опалення може призвести до збільшення споживання електроенергії та можливого дефіциту через пошкодження енергосистеми України.