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22:30 09.03.2025

Зеленський про візит до Саудівської Аравії: сподіваємося на результати

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на позитивний результат візиту до Саудівської Аравії.

"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Як повідомлялося, Зеленський повідомив, що відвідає у понеділок Саудівську Аравію, але з американськими переговірниками зустрінуться глава Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров, а також заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Раніш посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив , що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді в Саудівській Аравії 11 березня. МЗС королівства уточнило пізніше, що зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ у відбудеться наступного тижня в м. Джидда.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13525

Теги: #експрес #сподівання #зеленський #аравія

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