Події

09:44 10.03.2025

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

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Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа окремо зустрінуться з російськими та українськими делегаціями в Саудівській Аравії, повідомляє CNN з посиланням на джерело, "знайоме з планами".

"Наближаються великі зустрічі, як ви знаєте, в Саудівській Аравії. Вони включатимуть Росію, але Україна, ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити", - проанонсував Трамп майбутні переговори в неділю. "Деякі дуже великі речі можуть відбутися цього тижня", - додав він.

Повідомляється, що серед офіційних осіб США, які зустрінуться з українськими колегами в Джидді, буде державний секретар Марко Рубіо.

Теги: #україна #делегація #сша #саудівська_аравія #рф

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