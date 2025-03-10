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16:00 10.03.2025

"Метінвест Політехніка" розпочинає співпрацю з італійською Danieli для розвитку "зелених" технологій у металургії

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Гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" розпочинає співпрацю з італійською компанією Danieli в рамках навчання студентів та розвитку "зелених" технологій у металургії.

"Ключова тема співпраці – "зелена" металургія та трансформація промисловості. Металургія сьогодні перебуває у фазі глобального переходу до екологічно безпечних технологій, і цей процес відкриває нові перспективи для інженерів та науковців», -- йдеться у пресрелізі у понеділок.

Згідно із ним, "Метінвест Політехніка" уклала угоду про співпрацю з Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – компанією, яка входить до трійки найбільших світових виробників обладнання для металообробної промисловості. яка є одним із найбільших світових виробників обладнання для металургії та спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для промислового виробництва сталі, включаючи технології декарбонізації, автоматизації процесів та підвищення енергоефективності.

Передбачається, що одним із головних напрямів співпраці стане міжнародна практика студентів на виробничих майданчиках Danieli. За результатами конкурсного відбору три магістри освітньо-наукової програми "Управління модернізацією металургії" в команді із завідувачем кафедри матеріалознавства та прикладної механіки професором Володимиром Пашинським запрошені на місячне стажування в Італії безпосередньо на металургійні підприємства, які використовують обладнання компанії.

"Сьогодні металургія змінюється: вона стає технологічно досконалішою, ефективнішою, більш екологічною… Відновлення промисловості після війни потребуватиме нових рішень та підходів, і ми маємо готувати професіоналів, здатних забезпечити цей процес", - наводиться у релізі коментар ректора університету Олександра Поважного.

У зв’язку з цим ректор також наголосив, що запровадження європейських технічних стандартів в Україні стане важливим фактором відновлення промисловості: "Це означає, що нашим студентам уже сьогодні потрібно здобувати знання про "зелені" технології, енергоефективні рішення та інноваційні процеси в металургії. Саме такі знання вони отримають завдяки співпраці з Danieli", – зауважив Поважний.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів.

Теги: #метінвест_політехніка #danieli #співпраця

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