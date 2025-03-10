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15:12 10.03.2025

У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

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Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги.

"Як анонсував раніше – дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - дописав він у Телеграмі в понеділок.

В той самий час у Київської міської державній адміністрації (КМДА) стверджують, що така евакуація не відбувається від початку дії воєнного стану в країні.

"Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Як повідомлялось, наступного тижня на Раді оборони Києва планується ухвалити рішення щодо руху громадського транспорту та порядку роботи мостів, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Теги: #повітряна_тривога #кмда #ткаченко

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