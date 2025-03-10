У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги.

"Як анонсував раніше – дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - дописав він у Телеграмі в понеділок.

В той самий час у Київської міської державній адміністрації (КМДА) стверджують, що така евакуація не відбувається від початку дії воєнного стану в країні.

"Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Як повідомлялось, наступного тижня на Раді оборони Києва планується ухвалити рішення щодо руху громадського транспорту та порядку роботи мостів, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.