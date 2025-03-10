Україна та Туреччина домовилися розширити співпрацю, зокрема взаємодію міст і регіонів - Офіс президента

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Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита провів зустріч із послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, сторрни домовилися розширити співпрацю, зокрема взаємодію міст і регіонів Туреччини та України.

"Ключові теми обговорення – питання двосторонньої співпраці, спільні проєкти економічного розвитку, а також енергетичні та інфраструктурні ініціативи", - повідомляє пресслужба президента у понеділок.

Окрім того, під час було представлено дорожню карту співробітництва України та Туреччини.

"Зараз понад тисячу турецьких компаній функціонують у різних областях країни. ОВА, громади та бізнес-спільнота в регіонах активно співпрацюють з ними. Посол Туреччини відзначив, що турецькі партнери щодня відчувають цю вагому підтримку", - зазначено у повідомленні.

У свою чергу, Микита подякував Туреччині за її незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за посередницькі зусилля на тлі повномасштабної агресії РФ.