Події

14:50 10.03.2025

Загинула людина в результаті ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини - поліція

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Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини в неділю, 9 березня, загинув чоловік, повідомила Національна поліція України.

"Минулої доби російські війська вкотре атакували Чернігівщину з мінометів, ствольної артилерії та ударними безпілотниками. В одному з прикордонних сіл Сновської міської громади Корюківського району загинув 59-річний місцевий мешканець, який допомагав гасити пожежу", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Також внаслідок обстрілів знищені та пошкоджені вогнем будинки та господарчі будівлі у прикордонних громадах Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

У Прилуцькому районі внаслідок атаки ударних безпілотників пошкоджено 5 житлових будинків.

На місцях ворожих влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції. Поліцейські задокументували наслідки російських атак.

За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #загиблий #чернігівщина #обстріли

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