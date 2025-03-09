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18:02 09.03.2025

Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

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Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про можливість знищення України як держави без американської військової допомоги, заявив, що Україна "може не вижити в будь-якому випадку".

"Вона (Україна – ІФ-У) може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, ця війна не мала статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox News.

При цьому він зазначив, що ніхто не був більш жорстким у політиці щодо Росії, ніж він сам.

"Ніхто не був більш жорстким щодо Росії, ніж Дональд Трамп, ніхто. І вони це знають, вони це знають. Тільки подивіться на те, що я вам щойно сказав. Трубопровід, я його зупинив. Найбільшою роботою, яку вони коли-небудь робили, був газопровід, Nord Stream 2. Ніхто ніколи про це не чув, поки я не з’явився. Вони збиралися постачати Німеччину та всіх інших по всій Європі. І що я зробив? Я зупинив це. Найбільша економічна робота, яку вони коли-небудь мали, я її зупинив. Байден прийшов, і на другий день він це схвалив. Він сказав, нехай продовжують", - вказав Трамп, додавши, що в той же час він "порозумівся з Путіним".

"Я той, хто запровадив санкції проти Росії. Я той, хто дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але я добре ладнав із Путіним. Путін був би першим, хто це сказав. Ніхто не був жорсткішим за Трампа. І Байден не був жорстким. Байден нічого не зробив", - додав він.

Теги: #критика #україна #трамп #політика

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