Наступний саміт щодо України відбудеться у Великій Британії у суботу - ЗМІ

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, проведе онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України, повідомляє The Guardian.

"Британський прем’єр-міністр Кір Стармер проведе віртуальну зустріч лідерів для обговорення перспектив України в суботу, продовжуючи зустріч, яку він провів у Лондоні трохи більше тижня тому", - повідомляє видання з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Зазначається, що зустріч відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня, адже на вівторок, 11 березня, заплановані українсько-американські переговори, а наприкінці цього тижня в Парижі - окремі європейські дискусії за участю головнокомандувача армії та міністрів оборони Великобританії, Німеччини, Італії та Польщі.