Економіка

13:41 10.03.2025

Голова МЗС Великої Британії обіцяє розблокувати $3 млрд заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" для передачі Україні - ЗМІ

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Голова МЗС Великої Британії обіцяє розблокувати $3 млрд заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" для передачі Україні - ЗМІ

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірланлії Девід Леммі пообіцяв вжити дій, які можуть включати початок судової справи, щоб вивільнити GBP2,3 млрд ($3 млрд), отримані від продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Романом Абрамовичем більше двох років тому.

Як повідомляє Financial Times, кошти, які уряд Сполученого Королівства заморозив і хоче перенаправити в Україну, протягом останніх двох років лежали на банківському рахунку спеціального трасту, а розмови про те, як саме ці гроші мають бути використані, тривають.

"Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда — і що гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати", — сказав Леммі в коментарі виданню у Токіо, додавши, що переходить до "дієорієнтованого підходу".

Він підкреслив, що "його першим бажанням є не судовий процес", оскільки на цей шлях "потрібен час", але люди, знайомі з його думкою, сказали, що звернення до суду для вирішення проблеми було одним із варіантів, які він розглядав. Видання пише, що другим варіантом була угода з фондом.

Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені всередині України, тоді як фонд, до якої входить колишній виконавчий директор Unicef ​​у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає підтримці біженців, пише видання з посиланням на власні джерела.

У Міністерстві закордонних справ заявили: "Цей уряд наполегливо працює над тим, щоб кошти від продажу ФК "Челсі" якнайшвидше надійшли на гуманітарні цілі в Україні. Наразі кошти заморожено на банківському рахунку у Великій Британії, поки створено новий незалежний фонд для управління та розподілу грошей. Офіційні особи Великої Британії продовжують обговорення з представниками пана Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля для досягнення рішення".

У повідомленні на веб-сайті "Челсі" від березня 2022 року Абрамович сказав, що фонд буде створений "на благо всіх жертв війни в Україні", зокрема шляхом надання "важливих коштів на термінові та негайні потреби жертв, а також підтримки довгострокової роботи з відновлення".

Представник Абрамовича не відразу відповів на запит про коментар видання.

Теги: #україна #леммі #кошти #челсі

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