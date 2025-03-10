Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

Українська сторона на перемовинах в Саудівській Аравії має намір запропонувати часткове припинення вогню з РФ для ударів безпілотників і ракет великої дальності та бойових дій у Чорному морі, сподіваючись, що прогрес переговорів змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморозку обміну розвідданими та поставок зброї, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами чиновників, проінформованих про підготовку до переговорів, Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку у двосторонніх переговорах із високими ставками, переконавши президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з РФ.

Один український чиновник додав, що Київ у короткостроковій перспективі віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків із США, а двоє європейських чиновників заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як quid pro quo ("щось за щось" – ІФ-У) для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Як повідомлялося, переговори між Україною та США щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудуться 11 березня в Джидді в Саудівській Аравії.

У понеділок, 10 березня, Зеленський разом з українською делегацією вилетить до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, а наступного дня мають розпочатися переговори з американською делегацією в Джидді. З українського боку у переговорах візьмуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров, а також заступник глави Офісу президента Павло Паліса. З американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц.