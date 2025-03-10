Події

09:55 10.03.2025

Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

2 хв читати
Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

Українська сторона на перемовинах в Саудівській Аравії має намір запропонувати часткове припинення вогню з РФ для ударів безпілотників і ракет великої дальності та бойових дій у Чорному морі, сподіваючись, що прогрес переговорів змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморозку обміну розвідданими та поставок зброї, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами чиновників, проінформованих про підготовку до переговорів, Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку у двосторонніх переговорах із високими ставками, переконавши президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з РФ.

Один український чиновник додав, що Київ у короткостроковій перспективі віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків із США, а двоє європейських чиновників заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як quid pro quo ("щось за щось" – ІФ-У) для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Як повідомлялося, переговори між Україною та США щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудуться 11 березня в Джидді в Саудівській Аравії.

У понеділок, 10 березня, Зеленський разом з українською делегацією вилетить до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, а наступного дня мають розпочатися переговори з американською делегацією в Джидді. З українського боку у переговорах візьмуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров, а також заступник глави Офісу президента Павло Паліса. З американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц.

Теги: #україна #пропозицiї #саудівська_аравія #війна #мир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 10.03.2025
Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні - ЗМІ

Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні - ЗМІ

09:44 10.03.2025
США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

18:08 09.03.2025
Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

18:02 09.03.2025
Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

14:36 09.03.2025
Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

13:58 09.03.2025
Угоди про мінерали буде недостатньо для того, щоб США відновили допомогу Україні, – ЗМІ

Угоди про мінерали буде недостатньо для того, щоб США відновили допомогу Україні, – ЗМІ

06:48 09.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

22:38 08.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 182 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 182 одиниці живої сили - Генштаб

22:28 08.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

ОСТАННЄ

В Одесі внаслідок ураження струмом загинув підліток

У Харкові ІТ-фахівчиня виготовляла вибухові пристрої для скоєння терактів за завданням ФСБ

Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

Кабмін затвердив порядок надання субвенції на придбання житла для 1,6 тис. ветеранів та їхніх сімей у 2025р.

Через непідтвердження мети поїздки митцям і медійникам може бути відмовлено в перетині держкордону - прикордонслужба

Дві людини загинули, трьох поранено за минулу добу в Донецькій області

Заброньованим медійникам листи сприяння не потрібні, вони продовжують виїжджати за кордон за наказами на відрядження - Мінкультури

Через нічну атаку ворожих БпЛА на агропідприємстві на Харківщині виникла пожежа

Ворог атакував з БпЛА три райони Київщини, є пошкодження – ОВА

Окупанти вночі та вранці 23 рази обстріляли Сумщину

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА