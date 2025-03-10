Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "майже" припинили паузу в обміні розвідданими з Україною, і що він очікує хороших результатів від запланованих майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість завершення такої паузи, Трамп відповів: "Ми майже це зробили. Ми майже це зробили".

Він також висловив оптимізм щодо переговорів. "Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - сказав президент США.

Також у неділю Трамп заявив, що думає, що Україна підпише угоду про корисні копалини, в якій Україна хоче отримати гарантію безпеки з боку США. "Вони підпишуть угоду про корисні копалини, але я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не показали цього в тій мірі, в якій повинні", - сказав він.

Трамп також сказав, що його адміністрація розглядає питання санкцій щодо РФ, і що чиновники адміністрації не стурбовані військовими навчаннями за участю РФ, КНР та Ірану.

Як повідомлялося, 5 березня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних Україні. За його словами, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

У понеділок, 10 березня, Зеленський разом з українською делегацією вилетить до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, а наступного дня мають розпочатися переговори між Україною та США щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудуться 11 березня в Джидді. З українського боку у переговорах візьмуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров, а також заступник глави Офісу президента Павло Паліса. З американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц.