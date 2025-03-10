Події

15:25 10.03.2025

З початку березня евакуйовано 95 донеччан до більш безпечних регіонів України - обладміністрація

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З початку березня евакуйовано 95 донеччан до більш безпечних регіонів України - обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що з початку березня 2025 року в Україні було розселено 95 донеччан, евакуйованих з небезпечних районів Донецької області.

"Евакуацію здійснюють за участі військових адміністрацій, підрозділів Національної поліції, ДСНС та 24 гуманітарних організацій. Евакуйовані отримують гуманітарну і психологічну допомогу, гаряче харчування та одноразову грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень", - написав Філашкін у своєму Telegram у понеділок.

Транспортні витрати покриває держава, а в приймаючих громадах надається безкоштовне житло.

Теги: #донецька_область #філашкін #евакуація

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