З початку березня евакуйовано 95 донеччан до більш безпечних регіонів України - обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що з початку березня 2025 року в Україні було розселено 95 донеччан, евакуйованих з небезпечних районів Донецької області.

"Евакуацію здійснюють за участі військових адміністрацій, підрозділів Національної поліції, ДСНС та 24 гуманітарних організацій. Евакуйовані отримують гуманітарну і психологічну допомогу, гаряче харчування та одноразову грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень", - написав Філашкін у своєму Telegram у понеділок.

Транспортні витрати покриває держава, а в приймаючих громадах надається безкоштовне житло.