Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський у Європарламенті

Україна захищається від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі, українці разом із Європою, сказав президент України Володимир Зеленський у четвер, виступаючи у Європарламенті у Брюсселі.

За його словами, загроза Росії "тільки у тому, що є диктатор із шаленими запасами зброї, а також зброї від інших диктатур, зокрема іранського режиму". "Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священну цінність людського життя було повністю знищено в Росії", - сказав Зеленський.

"Усі 140 мільйонів громадян для Кремля – лише тіла, які здатні нести зброю. Зброю в Україну", - заявив він, додавши: "Верховенство насильства та покірності – ось правила замість права".

"Лише наша перемога гарантуватиме всі наші спільні європейські цінності", - переконаний Зеленський.