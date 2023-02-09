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12:39 09.02.2023

Країни ЄС мають перейти до наступного кроку й надати Україні винищувачі та необхідне озброєння - Мецола

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Країни ЄС мають перейти до наступного кроку й надати Україні винищувачі та необхідне озброєння - Мецола

Країни Європейського Союзу мають перейти до наступного кроку й надати Україні винищувачі та все необхідне їй озброєння, заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Ми допомагаємо вам фінансово, у процесі реконструкції, допомагаємо тренувати військових, надаємо системи захисту та зброю. І ви маєте перемогти. Усі країни-члени ЄС мають перейти до наступного кроку й надати винищувачі та озброєння, яке вам так необхідне для продовження боротьби", - заявила Мецола, виступаючи із президентом України Володимиром Зеленським перед членами Європарламенту у четвер.

Вона наголосила, що кожен наданий літак – це ще один день свободи та миру.

"Вам не потрібно переконувати всіх нас у тому, наскільки це важливо, наскільки важливо підтримувати Україну та всіх тих, хто віддає своє життя… Ми маємо притягнути до відповідальності тих, хто розпочав цю страшну війну. Хочу повторити обіцянку, дану мною, коли я приїхала минулого року до Києва, – ми з вами, ми захищаємо вас і будемо з вами так довго, як це необхідно. Свобода переможе", - наголосила президентка Європарламенту.

Теги: #україна #єс #озброєння

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