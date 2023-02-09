Події

11:10 09.02.2023

Президентка Європарламенту: З гордістю повідомляю, що Зеленський буде у Європейському парламенті

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Президентка Європарламенту: З гордістю повідомляю, що Зеленський буде у Європейському парламенті

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола анонсувала виступ президента України Володимира Зеленського, назвавши його "історичним".

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Зеленський буде в Європейському парламенті цього ранку зі зверненням до народів Європи від Дому європейської демократії", - написала Мецола в четвер на своїй сторінці у твіттері, анонсуючи виступ українського президента.

 

Теги: #європарламент #зеленський #мецола

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