Окупанти розпочали черговий великий наступ на Луганщині - ISW

Російські окупаційні війська перехопили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна в західній частині Луганської області за останній тиждень помітно збільшилися, і російські джерела широко повідомляють, що регулярні російські війська атакують українські оборонні рубежі та просуваються трохи вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної. Бойові кадри з геолокацією підтвердили присутність росіян у районі Дворічної на північний захід від Сватового", - повідомляють аналітики.

За даними ISW, частини декількох полків 144 та 3 мотострілкових дивізій (20 загальновійськова армія, Західний військовий округ) та полк 90 танкової дивізії (ЦВО) за підтримки частин 76 повітряно-десантної дивізії та невстановлених підрозділів Південного військового округу ведуть наступальні операції на всій лінії Сватове-Кремінна і наступають на українську оборону.

Аналітики зазначають, що залучення значних елементів щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій на цій ділянці свідчить про те, що російський наступ уже розпочався, навіть якщо українські сили досі не дають змоги російським військам досягти значних успіхів.

"Російський наступ, імовірно, ще не досяг свого повного темпу; російське командування ще не задіяло частини 2 мотострілецької дивізії (1 гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яку в січні було перекинуто до Луганської області з Білорусі", - повідомляють у ISW.

Водночас аналітики зазначають, що, попри те, що окупанти поступово переходять у наступ, його успіх не є очевидним і не визначений.

"Тоді як російські сили в Луганській області наразі мають ініціативу (у тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, завершуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), повне залучення цих сил може призвести до їхньої остаточної кульмінації на ділянці Сватове-Кремінна без досягнення мети із захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Ця кульмінація, найімовірніше, надасть українським силам вікно можливостей для власного контрнаступу", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що окупаційні війська у середу також провели наземні атаки в районі Бахмуту Донецької області та продовжували тактичний наступ. Окрім того, вони провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

Російські та українські сили продовжують невеликі зіткнення та розвідувальну діяльність у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі.