Події

09:42 09.02.2023

Мінкультури очікує від КМДА визначення місця для перенесення пам'ятника Щорсу після його демонтажу

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Мінкультури очікує від КМДА визначення місця для перенесення пам'ятника Щорсу після його демонтажу

Міністерство культури та інформаційної політики очікує від Київської міської державної адміністрації визначення місця для перенесення пам'ятника Миколі Щорсу після його демонтажу.

"Демонтували монумент радянському пілоту Чкалову. На черзі інші пам’ятники російським постатям, яким не місце в публічному просторі України", - написав міністр Олександр Ткаченко у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, демонтаж пам'ятника Миколі Ватутіну вже погодили, і тепер міністерство очікує від Київської міськадміністрації визначення місця для перенесення пам'ятника Миколі Щорсу, після чого його також буде демонтовано.

Як повідомлялося, 8 лютого у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. У КМДА заявили, що пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку буде демонтовано 9 лютого.

Теги: #памятник #мінкультури #щорс

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