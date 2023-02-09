Події

07:38 09.02.2023

Унаслідок нічного обстрілу Нікополя загинув чоловік

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Унаслідок нічного обстрілу Нікополя загинув чоловік

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь, у результаті загинув чоловік, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією РФ у Нікополі загинув чоловік 1985 року народження", - написав Лукашук у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджено не менше 16 житлових будинків та одне приватне підприємство. Розбито 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Також пошкоджено два автомобілі, електромережі, газопровід.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

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