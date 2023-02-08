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21:02 08.02.2023

ДБР викрило ексначальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав хабар за безперешкодний експорт зерна та видачу сертифікатів

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ДБР викрило ексначальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав хабар за безперешкодний експорт зерна та видачу сертифікатів

Державне бюро розслідувань у середу викрило ексначальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав хабар за безперешкодний експорт зерна та видачу сертифікатів, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Декілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів", - написав нардеп у телеграмі.

Він зазначив, що фігурант робив це у той час, як "президент, керівництво Офісу глави держави, уряд та дипломати працюють над тим, щоб збудувати "зерновий коридор".

"Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортної виручки, і тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", - наголосив Арахамія.

Він також подякував керівництву ДБР за те, що тримає такі справи на контролі.

"Сподіваємося в майбутньому бачити результати за усіма напрямами і на всіх рівнях. Так тримати", - підсумував депутат.

 

Теги: #затримання #дбр

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