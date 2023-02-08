У Херсонській області окупанти продовжують фільтрацію та пограбування місцевого населення – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти проводять фільтраційні заходи стосовно мирного населення у смт Новотроїцьке Генічеського району Херсонської області, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в середу.

"Насамперед це стосується тих, хто працював в українських державних установах і відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. "Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі", - повідомляється у зведенні.