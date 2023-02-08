Лондон ввів санкції проти восьми бізнесменів з РФ та шести компаній

Велика Британія внесла до списків санкцій вісьмох російських бізнесменів і шість російських підприємств, йдеться в заяві, поширеній на Даунінг стріт у середу.

Санкції запроваджуються проти уповноваженого із захисту прав підприємців Бориса Тітова, його сина Павла Тітова. Також під британські санкції потрапили власник агентства Regnum Сергій Руднов, власник компанії "Аеростат" Віктор Мячін, засновник та голова ради директорів фармацевтичної компанії "Р-Фарм" Олексій Репік, акціонер банку "Росія" та Національної медіагрупи Світлана Кривоногих, колишній помічник та заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи" Євген Школов, а також Микола Єгоров, який, як зазначається у заяві, донедавна обіймав посаду заступника голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії.

Під санкції також потрапили такі компанії, як CST - виробник російських безпілотників, "Топаз" - розробник ПЗ для військової авіації, "Універсалмаш" та "Липецьк", виробник гусеничних шасі для ЗРК, "Оборонлогістика", яка організує транспортування російської військової техніки, РТ-Комплект", виробник деталей для гелікоптерів.

З початку воєнних дій в Україні Британія ввела санкції проти понад 1,3 тис. юридичних та фізичних осіб із Росії.