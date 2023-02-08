Пам'ятник Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, Ватутіну - завтра

Пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, радянському генералу Миколі Ватутіну - завтра, повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець агентству «Інтерфакс-Україна».

«Демонтаж пам'ятника Чкалову буде здійснено сьогодні, з 16.00, демонтаж пам'ятника Ватутіну готуємо завтра. Пам'ятники відвезуть на територію Музею авіації», - повідомив Білоцерковець.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та інформаційної політики визнали такими, що не підлягають внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну в Маріїнському парку Києва та радянському льотчику Валерію Чкалову по вул. Олеся Гончара в Києві.