Події

12:15 08.02.2023

Пам'ятник Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, Ватутіну - завтра

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Пам'ятник Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, Ватутіну - завтра

Пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, радянському генералу Миколі Ватутіну -  завтра, повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець агентству «Інтерфакс-Україна».

«Демонтаж пам'ятника Чкалову буде здійснено сьогодні, з 16.00, демонтаж пам'ятника Ватутіну готуємо завтра. Пам'ятники відвезуть на територію Музею авіації», - повідомив Білоцерковець.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та інформаційної політики визнали такими, що не підлягають внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну в Маріїнському парку Києва та радянському льотчику Валерію Чкалову по вул. Олеся Гончара в Києві.

Теги: #памятники #демонтаж #київ

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