Події

21:57 07.02.2023

Окупанти обстріляли сім громад Сумської області, загинула місцева мешканка

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Російські війська у вівторок обстріляли 7 громад Сумської області, загинула місцева мешканка, повідомила пресслужба обласної адміністрації.

Загалом протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівської громад.

"В результаті артобстрілу з 15:07 до 15:40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) та влучення снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева жінка похилого віку 1946 року народження", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, по Краснопільській ОТГ ворог здійснив мінометний обстріл (ймовірно, калібру 120 мм, 20 прильотів).

У Білопільській громаді, крім мінометних обстрілів по с. Павлівка зафіксовано скидання з БПЛА двох боєприпасів на її територію. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі – 11 прильотів.

У Середино-Будській громаді по м. Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій, який не розірвався.

По Зноб-Новгородській громаді скоєно ворожий обстріл – 21 приліт.

У Юнаківській громаді ворог бив з мінометів її територією – 8 прильотів, а потім ще 18.

У Шалигінській громаді росіяни скинули на її територію 7 мін, а також здійснили обстріл зі стрілецького озброєння (1 черга з великокаліберного кулемета).

У Глухівській громаді був мінометний обстріл – 17 мін прилетіло на її територію.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

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