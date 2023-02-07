Шмигаль: USAID розгляне можливість підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у розмірі 100 млн доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Колмен провели зустріч, під час якої обговорили питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України.

Як повідомляє пресслужба українського уряду, на зустрічі також була присутня перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Денис Шмигаль розповів про пріоритети швидкого відновлення в Україні: відбудова енергетичної інфраструктури, житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, а також допомога приватному сектору", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що глава уряду подякував за передання Україні газотурбінної станції General Electric потужністю 25 МВт і висловив сподівання на отримання додаткових установок, які допоможуть забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури України.

Він також закликав USAID приєднатись до програм підтримки українських підприємців.

У свою чергу представники Агентства США з міжнародного розвитку повідомили, що підтримка малого та середнього бізнесу – перспективний напрям, і вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до 100 млн дол.