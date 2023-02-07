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20:41 07.02.2023

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

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Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Людей, які пройшли випробування війною, має бути більше в органах державної та місцевої влади, впевнений президент України Володимир Зеленський.

"Василь Малюк деякий час був виконувачем обов'язків глави Служби безпеки України. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави також подякував народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

За його словами, важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони та безпеки, досить швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення.

"Нині у нас є люди, які набули досвіду такої війни. Є чіткі результати у своїй роботі на державу, яка воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз.

 

Теги: #війна #влада #посади

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