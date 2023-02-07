Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, з 19 українцями поки що немає зв'язку - МЗС

Двоє українців, імовірно, загинули внаслідок землетрусу на півдні Туреччини, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на владу країни.

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство наразі перевіряє цю інформацію і вживає заходів щодо встановлення осіб загиблих", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він зазначив, що відомо також про чотирьох постраждалих українців. "Вони дістали легких тілесних ушкоджень, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування", - наголосив речник.

За його словами, загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

"МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дасть змогу ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині", - уточнив речник.

Ніколенко наголосив, що консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності.

"Дорогою назад посольство планує вивезти своїм автотранспортом українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - підсумував він.