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17:39 07.02.2023

Кабмін доручив робочій групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання про позбавлення Бойка звання "Герой України" - Шмигаль

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Кабмін доручив робочій групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання про позбавлення Бойка звання "Герой України" - Шмигаль

Кабінет Міністрів доручив міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сайті президента України петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Героя України" набрала 25 тисяч голосів. Ми маємо міжвідомчу групу на чолі з першою віцепрем'єр-міністром, яка займається питанням санкційної політики. Група розглядала питання про можливість позбавлення народного депутата цього звання на двох своїх засіданнях. За результатами розгляду члени робочої групи дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів на сьогодні неможливо позбавити найвищих державних нагород", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що у зв'язку з цим ще у грудні він доручив Міністерству юстиції та першому віцепрем'єру напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію.

"Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалить відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на людину дає підстави для позбавлення її державних нагород", - розповів Шмигаль.

У зв’язку з цим він висловив сподівання, що законопроєкт буде оперативно розглянутий Верховною Радою.

"Також сьогодні уряд дає міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики доручення повторно розглянути питання про позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України", невідкладно підготувати пропозиції щодо застосування санкцій та винести їх на розгляд РНБО одночасно із набранням чинності згаданим законопроєктом", - підсумував прем'єр. 

Теги: #бойко #герой_україни #шмигаль

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