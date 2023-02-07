Кабмін погодив призначення голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей

Кабінет Міністрів погодив призначення голів обласних державних адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, згідно з повідомленням в офіційному телеграм-каналі уряду, Кабмін схвалив проєкти указів президента щодо призначення нових керівників обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської області – Сергія Лисака, Запорізької області – Юрія Малашка та Херсонської області – Олександра Прокудіна.