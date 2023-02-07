Події

16:30 07.02.2023

Кабмін погодив призначення голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей

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Кабмін погодив призначення голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей

Кабінет Міністрів погодив призначення голів обласних державних адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, згідно з повідомленням в офіційному телеграм-каналі уряду, Кабмін схвалив проєкти указів президента щодо призначення нових керівників обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської області – Сергія Лисака, Запорізької області – Юрія Малашка та Херсонської області – Олександра Прокудіна.

 

Теги: #кабмін #кадри #ода

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