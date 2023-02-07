У британській розвідці припустили, що РФ намагається відновити наступ іще з січня і не зможе наростити сили найближчими тижнями

РФ, найімовірніше, намагається відновити великі наступальні операції в Україні ще з початку січня 2023 року, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Її оперативна мета майже напевно полягає в тому, щоб захопити частини Донецької області, які утримує Україна. Російським силам тільки вдавалося відвойовувати по кількасот метрів території на тиждень. Це майже напевно пов'язано з тим, що Росії зараз бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного наступу", - наголошується у зведенні.

У розвідці припускають, що командування окупантів будує плани щодо досягнення нереалістичних цілей, спираючись на недоукомплектовані та недосвідчені підрозділи через політичний тиск.

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни", - наголошується в повідомленні.