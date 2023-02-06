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21:35 06.02.2023

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

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Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про роботу команди президента Володимира Зеленського над розблокуванням рішення щодо надання Україні країнами-партнерами першої ескадрильї іноземних бойових літаків, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у понеділок.

"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку", - сказав Кулеба увечері 6 лютого в ефірі національного телемарафону.

Міністр зазначив, що з погляду масовості на ринку та доступності обслуговування базовою моделлю для України є американський F-16. Водночас не обов'язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна: важливо розблокувати надання іноземних бойових літаків як таких.

"Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків. І тут Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс Президента, особисто Президент Володимир Зеленський - вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні зачинені двері", - наголосив він.

Глава МЗС України додав, що наданню Україні бойових літаків заважають лише психологічні бар'єри країн-партнерів, і такі ж перешкоди свого часу заважали отриманню РСЗВ "Himars", ЗРК "Patriot" та західних танків, проте розблокувати постачання цих типів озброєння згодом вдалося. " Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію", – наголосив він.

Кулеба також зазначив, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не справдилися. На його думку, так само не виправдаються страхи й побоювання щодо надання Україні іноземних бойових літаків, тому рішення слід приймати якнайшвидше.

 

 

Теги: #мзс #зброя #авіація

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