Події

19:31 06.02.2023

Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

2 хв читати
Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

Питання відновлення систем життєзабезпечення деокупованих територій Херсонської області розглянула Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання, яке відбулося 6 лютого під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Після звільнення Херсона президент чітко визначив комплекс невідкладних завдань. Це: відновлення всіх систем життєзабезпечення, гуманітарне розмінування, допомога людям, які перебували в окупації, які повернулися додому, безпека населення — спорудження фортифікаційних і захисних споруд. Ми повинні розуміти, якою є цілісна картина швидкого відновлення Херсонщини, щоби реагувати на виклики", — зазначив голова уряду.

Як інформувала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, наразі в Херсонській області деокуповано 228 населених пунктів. Жителям надається гуманітарна допомога та виплачуються усі кошти. Також проводиться евакуація деяких населених пунктів. За інформацією Мінреінтеграції, триває гуманітарне розмінування, відновлення електропостачання та зв'язку. Поступово відновлюють послуги оператори поштового зв'язку, фінансові установи, підрозділи соціального страхування тощо.

Як уточнили у Херсонській ОВА, відновлено роботу 132 медичних закладів (82%).

За даними ОВА, електропостачанням забезпечено близько 170 тис. споживачів (близько 71%) Херсонської області. Продовжують роботу 30 ремонтних бригад. Водночас відновлення електропостачання потребує ще розмінування понад 1 тис. км ліній електромереж. Загалом в області замінованими залишаються понад 683 тисячі гектарів. Сформовано 11 бригад саперів, які здійснюють розмінування.

За інформацією Мінреінтеграції, найближчим часом до України прибуде додаткова партія систем Starlink, частина яких буде направлена до Херсонської області для забезпечення безперебійного зв'язку.

Прем'єр-міністр наголосив, що необхідно значно збільшити зусилля щодо відновлення електропостачання та зв'язку у деокупованих населених пунктах Херсона. Шмигаль поставив завдання Херсонської ОВА розробити відповідну таблицю з інформацією про відновлення електропостачання у 133 населених пунктах, а також спільно з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури терміново забезпечити відкриття та наповнення Пунктів незламності, щоб люди змогли отримати доступ до необхідного.

Крім того, прем'єр-міністр поставив завдання міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури скоординувати роботу щодо надання Херсонській області додаткових одиниць комунальної техніки з регіонів для проведення необхідних робіт.

 

 

Теги: #відновлення #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 06.02.2023
На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

12:18 06.02.2023
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

09:18 05.02.2023
Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

09:30 04.02.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

21:32 02.02.2023
Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

13:50 02.02.2023
Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

16:20 01.02.2023
Японія виділила $170 млн на відновлення України

Японія виділила $170 млн на відновлення України

15:41 01.02.2023
Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

18:48 31.01.2023
Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

13:07 31.01.2023
Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді зареєстровано подання прем'єра про призначення Клименка міністром внутрішніх справ - Мельничук

УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

ОСТАННЄ

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

Спецтрибунал може бути створений на підставі міжнародної угоди чи угоди ООН та України

Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

Взято під варту "народного дружинника" з Козачої Лопані, який допомагав окупантам виявляти та затримувати колишніх українських військових

Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

На Львівщині восьмирічна дитина загинула під колесами карети швидкої допомоги

На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

Російські окупанти розграбували херсонський обласний державний архів, у ньому залишилося трохи більше половини справ

Суд відпустив заступника голови Сумської обладміністрації Клименчукова під особисте зобов'язання

В Одесу вже привезли 82 генератори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА