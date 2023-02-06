Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

Питання відновлення систем життєзабезпечення деокупованих територій Херсонської області розглянула Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання, яке відбулося 6 лютого під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Після звільнення Херсона президент чітко визначив комплекс невідкладних завдань. Це: відновлення всіх систем життєзабезпечення, гуманітарне розмінування, допомога людям, які перебували в окупації, які повернулися додому, безпека населення — спорудження фортифікаційних і захисних споруд. Ми повинні розуміти, якою є цілісна картина швидкого відновлення Херсонщини, щоби реагувати на виклики", — зазначив голова уряду.

Як інформувала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, наразі в Херсонській області деокуповано 228 населених пунктів. Жителям надається гуманітарна допомога та виплачуються усі кошти. Також проводиться евакуація деяких населених пунктів. За інформацією Мінреінтеграції, триває гуманітарне розмінування, відновлення електропостачання та зв'язку. Поступово відновлюють послуги оператори поштового зв'язку, фінансові установи, підрозділи соціального страхування тощо.

Як уточнили у Херсонській ОВА, відновлено роботу 132 медичних закладів (82%).

За даними ОВА, електропостачанням забезпечено близько 170 тис. споживачів (близько 71%) Херсонської області. Продовжують роботу 30 ремонтних бригад. Водночас відновлення електропостачання потребує ще розмінування понад 1 тис. км ліній електромереж. Загалом в області замінованими залишаються понад 683 тисячі гектарів. Сформовано 11 бригад саперів, які здійснюють розмінування.

За інформацією Мінреінтеграції, найближчим часом до України прибуде додаткова партія систем Starlink, частина яких буде направлена до Херсонської області для забезпечення безперебійного зв'язку.

Прем'єр-міністр наголосив, що необхідно значно збільшити зусилля щодо відновлення електропостачання та зв'язку у деокупованих населених пунктах Херсона. Шмигаль поставив завдання Херсонської ОВА розробити відповідну таблицю з інформацією про відновлення електропостачання у 133 населених пунктах, а також спільно з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури терміново забезпечити відкриття та наповнення Пунктів незламності, щоб люди змогли отримати доступ до необхідного.

Крім того, прем'єр-міністр поставив завдання міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури скоординувати роботу щодо надання Херсонській області додаткових одиниць комунальної техніки з регіонів для проведення необхідних робіт.