Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Олена Гончарук перемогла у конкурсі на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Київ).

"Конкурс на посаду генерального директора Довженко-Центру виграла Олена Гончарук! Знову", - йдеться у повідомленні пресслужби Центру.

У фінальному етапі конкурсу, крім колишнього керівника Центру Олени Гончарук, брали участь Вікторія Водка; Кирило Жаровський; Олексій Пантелєєв; Сергій Слєпак.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в Довженко-Центрі заявляли, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора Довженко-Центру.