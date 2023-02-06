В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

У вівторок, 7 лютого, у західних і північних областях, а також у Вінницькій області та Криму, удень також у південній частині країни можливий невеликий сніг. На решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті до 15° морозу, вдень 0-5° морозу. У Карпатах уночі 12-17°, удень 5-10° морозу.

У Києві невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 лютого в Києві була зафіксована у 2004 році і становила 9,2°, найнижча вночі – 32,2° нижче за нуль у 1929 році.

У середу, 8 лютого, у Криму помірний, у Карпатах невеликий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу. У південній частині вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.